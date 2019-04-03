〈北部〉持鎚弒母續打手遊 逆子判無期刑

2019-04-03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市某冰坊去年八月發生兒子弒母慘案，吳姓男子沉迷手機遊戲，無業在家四年，吳母愛子心切，每天為愛子準備晚餐，不料，卻因唸了不找工作的兒子幾句，吳男竟心生不滿，持鐵鎚敲暈老母，又用手柄勒斃，事後還若無其事回房繼續打手遊；全案昨宣判，宜蘭地院依殺害直系尊親屬罪判吳男無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，六十八歲被害人吳婦在宜蘭市經營冰坊，與四十二歲兒子同住；吳男因長期失業在家，認為父母對他不友善，與家人關係疏離，平時多獨自待在住處三樓房間。

去年八月五日凌晨，吳男至一樓廚房找尋食物，遇到母親；吳母因兒子無業唸了幾句，吳男不滿，竟返回房間拿鐵鎚，再折返廚房攻擊母親頭部及後腦勺，導致母親傷重倒地，再以鐵鎚手柄壓勒母親頸部致其窒息死亡。

法官審理時，吳男律師辯稱，被告長期在家中受到父母不公平待遇及言語暴力，可能因此產生重大精神疾病，進而導致犯案行為。

但法官認為，綜合相關事證及醫院精神鑑定，吳男犯案時並無精神障礙或其他心智缺陷，所涉犯行明確，被告身為人子，不思養育浩恩，反哺為報，僅因不滿母親管教，即罔顧人倫，所為違逆倫常，惡性非輕，量處無期徒刑，並宣告褫奪公權終身。

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