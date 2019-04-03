〈北部〉台肥花蓮園區 擬設國立海洋博物館

2019-04-03

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮將成立首座國家級博物館！立委蕭美琴關心花蓮海洋產業多年，近期也推動花蓮發展海洋產業廊帶，昨邀請海洋委員會等相關單位，到台肥花蓮園區會勘海洋資源博物館預定地，海委會主委李仲威說，十一月底前完成研究規劃。

海委會會勘 11月底前完成研究規劃

李仲威指出，海委會積極籌畫海洋資源博物館，預計前期研究計畫將於今年五月底前遴選合作單位，十一月底前完成研究規劃。李仲威說，北部的海洋科技博物館、南部的海洋生物博物館，以及東部的海洋資源博物館，將形成台灣海洋教育的三個重要據點，海委會正全力推動中。

海洋研究院籌備處主任邱永芳指出，為了凸顯花蓮海洋文化的獨特性，海洋資源博物館著重於黑潮、東部漁業資源、海洋深層水產業等主題。同時，海洋產業廊帶以博物館為核心，往北延伸至光隆、東潤海洋深層水園區，往南延伸至花蓮港園區，預期能發揮以產業聚落開創海洋經濟的功能。

蕭美琴說，花蓮有豐富的海洋資源與相關產業，無論作為海島國家或臨海城市，都應讓民眾認識並親近海洋；海洋廊帶計畫在行政院及國發會支持下，未來可望以國家級海洋資源博物館為核心，儘管仍有部分土地問題待處理，例如環保公園堆置已久的陳年垃圾，但仍希望依照時程，順利成立花蓮第一座國家級的博物館。

台灣肥料股份公司發展海洋深層水多年，也以該產業為中心建置大型園區，為目前海洋廊帶計畫核心。蕭美琴昨邀集海洋委員會、國家海洋研究院籌備處、台肥，以及經濟部東部深層海水創新研發中心等單位，共同前往園區會勘，除了解台肥現有經營規劃，也共同商討各單位整合進度。

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