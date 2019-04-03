〈北部〉三灣圖書館人均借閱冊數 冠全國

2019-04-03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉人口僅六千餘人，但地方閱讀風氣鼎盛，其中號稱「全國最強」之稱的三灣鄉立圖書館，去年每人平均借閱冊數高達十五﹒四本冠居全國，遠超過台北市的四﹒九本近三倍之多，也使三灣鄉去年獲選為最具閱讀競爭力城市，三灣鄉長温志強歸功於圖書館營運有方，成為帶動全鄉閱讀風氣的領頭羊。

三灣鄉人少、教育資源貧脊，鄉內僅一所國中、國小、兩所公立幼兒園，鄉公所遂盡力將資源投注於鄉立圖書館之中，目前館藏書籍約六萬三千冊，每兩個月就會更新一批新書，而館方除春節外全年無休。

根據國家圖書館統計，三灣圖書館人均擁書冊數九﹒五五冊、借閱冊數十五‧四三冊、到館次數三﹒一八次、持證比例六十三％，四項評比皆位居全國鄉鎮市前十名，其中借閱冊數十五﹒四三冊更是冠居全國，再度蟬聯愛閱之城第一名寶座。

三灣圖書館館長謝淑貞表示，親切服務態度更是培養許多「忠實顧客」的關鍵，許多家長遠從外地帶著孩童到三灣圖書館挖寶，其中小巧精緻的學齡前閱讀區更是親子愛閱天地，館方也會定期舉辦主題書展、閱讀活動等，吸引「來客率」。

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