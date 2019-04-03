〈北部〉爭總統大位 徐耀昌：韓未必是最強人選

2019-04-03

〔記者鄭名翔、廖雪茹／綜合報導〕國民黨內角逐總統大位人選眾多，日前高雄市長韓國瑜語帶保留稱二○二○不在他目前規畫之中，苗栗縣長徐耀昌則認為韓國瑜未必就是最強人選，因為「每個人選都很強」，他呼籲黨中央應盡速訂好遊戲規則，辦理初選或徵召，在和諧的前提推出具有民意代表性的候選人，「只有團結才能贏回政權」。

徐耀昌黨內資歷深厚，與各大老友好，前立法院長王金平上月宣布競逐二○二○總統大選，首站隨即赴苗栗尋求客家鄉親支持，徐耀昌也表示樂觀其成；而徐去年力拚縣長連任時，也趕搭「韓流」，南下找韓國瑜合體拍競選廣告，吳敦義、朱立倫也曾輪番來為徐站台輔選。

但對於黨內總統人選懸而未決，徐耀昌也表示憂心，「過去就是團結的民進黨狠狠打敗不和諧、不團結的國民黨」，徐坦言縣長已是他政治生涯最終站，無其他企圖，因此語重心長呼籲黨內盡速訂定遊戲規則。

竹縣溪南立委 藍營兩將角逐提名

另外前新竹縣長邱鏡淳之子邱一峰、五屆議員林思銘，昨天先後宣布將角逐新竹縣第二選區（溪南選區）立委選舉國民黨黨內提名，林主張採全民調、邱則偏好七成全民調、三成黨員投票來產生人選；另一名可能人選—前竹東鎮長徐兆璋尚審慎評估中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/