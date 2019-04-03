〈北部〉4年整修 新竹水道取水口展示館開館

2019-04-03

〔記者洪美秀／竹市報導〕具九十年歷史的新竹水道取水口耗時四年修復，展示館昨天開館，賦予古蹟新生命，館內介紹新竹市水資源環境，館外有攀岩、溜滑梯與水池，成為推廣科普教育的場域。

1929年通水 見證用水邁向現代化

新竹市文化局表示，日治時期新竹工商繁榮，已有水道建設，一九二九年取水口完工通水，是邁入用水現代化的重要里程碑，沿頭前溪隆恩圳埋設六個集水井收集源水，再抽到十八尖山，進行沉澱、過濾的淨水程序，再將水送進街道家戶。

4年多前取水口被指定為市定古蹟

位在新竹市公道五路與千甲路交界的新竹水道取水口是見證新竹市水資源的重要古蹟，極具文化資產保存價值，四年多前被指定為市定古蹟，展開四年的修復工程，包括古蹟修復及室外景觀工程，讓塵封地底的取水口顯現，成為見證新竹水資源歷史的教育場域。

展示館有抽水機具 教育水知識

修復過程中，因取水口建築埋在地底，需小心古蹟本體的結構， 有相當難度，未來的活化營運與維持也不容易。

文化局表示，館內除展示抽水機具、建築特色，還推出「風生水起水資源環境教育特展」，並將科普教育結合當代互動藝術，教育民眾水知識，如以新竹市十個水源處取水製成的冰棒水牆 。

配合兒藝節 4至7日導覽解說

展示館開館時間為週二到週日上午九點到十二點及下午一點到五點，配合新竹文創館兒藝節活動，四日到七日每天有三場導覽解說 。

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