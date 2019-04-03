〈北部〉竹市28所公幼 將有凱比同學伴讀

2019-04-03

AI智能機器人

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市親子及托幼場所AI陪伴平台建置，昨天在大庄國小啟動，透過AI智能機器人「凱比同學」協助教學，讓學習變得多元有趣，小朋友也更專注。廿八所公幼七月將完成裝設，並成立幼童「AI童樂館」平台。

市府教育處表示，AI智能機器人「凱比同學」，去年底已進駐東區親子館，四月將進入香山親子館，北區親子館也在規劃中，七月廿八所公幼將完成裝設，陪伴孩子們學習、成長。

AI智能機器人「凱比同學」，就像小朋友的玩伴，孩子們透過十五分鐘歌唱互動練習，可把廿六個英文字母背起來，「凱比同學」 也像老師們的助教，讓自然科學和語文學習更活潑有趣。

教育處表示，市府推動AI陪伴計畫，引入數位和多元化的教學，除AI機器人，還包括點讀筆、平板、機械動手做、具創意思考力的智慧教具等，豐富學童的想像力與增進學習力。

透過雲端掌握、分析發育資料，還能對有特殊發展及特殊專長的學童，及早介入輔導。

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