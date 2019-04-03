〈北部〉國中小裝冷氣 頭份編列4千萬元

2019-04-03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕近年極端氣候發威，夏天溽暑令學子們苦不堪言，苗栗縣頭份市公所編列四千萬元補助全市國中、小共四百廿四間教室加裝冷氣，逾一萬兩千學子受惠，為全縣十八鄉鎮市之先例，市長羅雪珠昨趕在兒童節前送上這個好消息，師生們都期待萬分。市公所已先了解各校電路管線配置需求，預計今年暑假完成安裝。

全市424間教室加裝

頭份市共十六所國中小學，除頭份國中、興華高中國中部設有冷氣外，其餘十四校皆無冷氣，每逢盛夏教室悶熱有如烤箱，學生上課時吹著熱風汗流浹背，甚至有人在室內都悶到中暑掛病號，教師們自掏腰包增購電扇仍無濟於事，教學、學習成效皆大打折扣。

造福1萬2千學子

頭份市公所為提升教育品質，去年編列四千萬元為國中、小學添購冷氣，獲市民代表會通過，近期啟動補助各校購置冷氣機審查作業，預計於全市四百廿四間教室各安裝兩台分離式冷氣，逾一萬兩千學子受惠。

羅雪珠說，近年來酷暑屢飆高溫，師生待在教室內吹電扇仍汗如雨下，為提供舒適的學習環境，公所將以位於頂樓、西曬、通風不良的普通教室優先安裝冷氣，有望近期就開始執行，今年暑假全市國中小皆可享有舒適冷氣教室。

電費採使用者付費

市公所指出，補助內容限於冷氣機，其他安裝時的管線配置、電力系統改善、調整電費契約等則不納入，將由校方發起募款或爭取經費，期盼校友或企業協助；頭份國小校長徐禮安說，未來電費支出將採取「使用者付費」的原則，由學生平均分攤。

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