〈北部〉夾娃娃機「太成人」 桃園3個月移送13件

2019-04-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市登記有案的選物販賣機（夾娃娃機）店有九○九家，一年來成長逾五成，因部分學生沉迷夾娃娃機，市府教育局、警察局、經發局常對學校周邊的店家進行聯合稽查，今年第一季稽查一三○家次，查獲十三家店擺設成人用品，均以妨害風化罪嫌送辦。

經發局長郭裕信昨天在市議會工作報告，議員彭俊豪、舒翠玲關切夾娃娃機店管理問題，直指許多學校旁的夾娃娃機台擺放按摩棒等情趣用品，相當誇張，且小朋友沉迷夾娃娃，不僅浪費時間、金錢，功課也一落千丈，甚至成癮而深夜逗留，影響兒童身心發展，更讓家長憂心。

郭裕信表示，目前規定擺設十台以上選物販賣機，就必須辦理商業登記，地方稅務局也會課徵娛樂稅，桃園市共有九○九家夾娃娃機店（含十台以下），今年來已稽查一三○家次，其中以配合市政信箱檢舉五十家次最多。

他說，夾娃娃機內置放菸品、情趣用品等，都由相關單位依「兒童及少年福利與權益保障法」、「菸害防制法」、「刑法妨害風化」等法令管理稽查，此外，機台不得改機及加裝彈跳裝置影響取物，否則會判定為「電子遊戲機」，由警察單位移送法辦。

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