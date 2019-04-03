〈北部〉桃園復興五月桃納救助 水蜜桃恐也減產

2019-04-03

〔記者李容萍／復興報導〕復興區出產屬水蜜桃早桃的「五月桃」，市府四年前成功打響「媽媽桃」品牌、完銷兩百萬顆，今年因受乾旱、暖冬影響，三月以來許多果樹出現花期不一、著果不良災情，果農聯名向復興區公所陳情後，農政單位現勘認為，已達農業天然災害救助辦法標準，有卅二戶提出農損補助申請；而原本三月底、四月初開花的水蜜桃果樹，目前開花率也不理想，今年的水蜜桃恐會減產。

水蜜桃樹 開花率不理想

復興區公所接獲果農陳情後啟動天然災害救助系統，市府農業局於三月十一日邀集農糧署北區分署、桃園區農業改良場及復興區公所農經課派員進行災損鑑定。其中早桃（五月桃）的災損情況經勘查認定對農民產生嚴重損害，已達農業天然災害救助辦法第六條規定可申請農委會公告辦理現金救助，果樹災損率達廿％以上，每公頃救助金九萬元，並於三月十五日至廿五日公告受理農民災損現金救助申請，累計受理申請卅二戶，面積六．八公頃。

復興區公所表示，申請案件仍須逐筆勘查確認災損率、種植面積，才能核定救助面積及金額；農業局昨天會同桃園區農業改良場及農糧署北區分署進行救助抽查，因首日抽查的災損合格率偏低，決定擇日將再行複查。

復興區農會表示，農民辛苦栽種五月桃、水蜜桃，能否順利收成得「看天吃飯」，倘若收成受影響，農會一定會協助果農爭取應有的農損補助。

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