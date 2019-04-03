〈北部〉（桃園）節能家電補助 民怨申請麻煩

2019-04-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府經濟發展局長郭裕信昨天在市議會進行工作報告時，多名議員指中央節能家電舊換新補助方案開跑，卻因申請程序複雜，民眾來回補件抱怨連連，且桃園的補助為每戶兩萬元，但新北市卻無上限，因此新北市家電業者強強滾，桃園卻毫無動靜，應檢討是否跟進。

不如新北沒金額上限 程序繁瑣常得補件

經發局對此表示，目前冷氣機每瓩補助一千元，最高三千元，冰箱每公升補助十元、最高也是三千元，三到四坪的小型冷氣約二．二瓩、可補助兩千兩百元，這是全國性標準；而每戶可裝置金額各縣市不一，新北市每戶沒有上限，桃園市為兩萬元，約可裝置六到七台冷氣或冰箱，足夠一般家庭使用，已比台北市的一萬五千元多出五千元。

市府︰免附汰換前後照片 領據也不用了

對於民眾抱怨申請程序繁瑣，經發局說，考量廢四機回收聯單及購置證明文件已足可證明汰舊換新，因此可修正為免附汰換前後照片，另補助款統一匯入民眾戶頭，填寫領據似乎是多此一舉，已予廢除；而為了降低補件情形發生，民眾可於送件前將申請文件電子檔寄送節電專案辦公室電子信箱「uch.edu2015@gmail.com」進行初審，確認無誤後再郵寄或親送，應可減少補正文件往來時間。

議員黃景熙表示，民眾申請節能家電補助，程序相當繁瑣，除了要檢附發票、收據等購買證明，還要有設備汰換前後照片、廢四機回收聯單（回收證明文件）、最近一期非營業用戶電費單、新機產品保證書影本、身分證或戶籍證明影本，收到補助之後，還要填寫領據寄回；另申請時常常來回補件浪費時間，要求市府改進。

議員劉茂群也說，經濟部能源局於一月廿八日公布補助方案，雖然可回溯至去年十二月七日，但有些人早已遺失發票、收據，申請手續超麻煩，另外還要求提供更換前後的照片，更是擾民。

議員黃婉如更表示，桃鶯路過了桃園市界為新北市鶯歌區的鶯桃路，鶯桃路的電器行戶外都插滿節能家電補助旗幟，爭奪商機大餅，反觀桃園商家卻毫無動靜，一條路呈現兩個世界，建議市府比照新北市，不要訂上限，讓民眾更有意願申請。

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