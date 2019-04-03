〈北部〉1、2月旱災 尖石水蜜桃獲救助

2019-04-03

〔記者廖雪茹／尖石報導〕新竹縣尖石鄉今年一、二月乾旱，造成水蜜桃著果不良，估計損失約五百四十萬元，經農委會核定為旱災等農業天然災害現金救助地區，昨起到四月十一日止受理農民申請，每公頃九萬元。

估損540萬 每公頃救助9萬元

縣府農業處表示，尖石鄉秀巒村、玉峰村及五峰鄉，是新竹縣水蜜桃的主要產地，栽種面積尖石約一百餘公頃、五峰有四十多公頃。今年由於暖冬，尖石鄉水蜜桃因一、二月乾旱，影響開花，著果不良。

尖石鄉公所踏勘後初步統計受害面積約三十公頃，損害程度二十五％，換算面積七﹒五公頃，以平均每公頃九千六百公斤收穫量、每公斤七十五元換算，估計損失約五百四十萬元。農委會已於四月一日公告，尖石鄉為辦理旱災等農業天然災害現金救助地區。

即日起受理申請 期限至11日

農業處表示，水蜜桃救助額度為每公頃九萬元，符合農業天然災害救助辦法規定的農民，辦理救助項目損害率達廿％以上，可依救助額度救助；未達廿％者不予救助。水蜜桃因屬於長期作農產品，同一年以救助一次為限。

受理期限自即日起到四月十一日止，請受災農戶攜帶土地所有權狀或土地登記簿謄本或有效期間的土地委託經營或租賃契約書、身分證、農會存款簿和印章，向鄉公所提出申請；縣府將請公所動員人力加速現金救助時效，以協助農民復耕。

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