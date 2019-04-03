〈北部〉檢舉交通違規實名制 苗縣案件增5成

2019-04-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民眾檢舉交通違規情事，今年起須具名，大眾原本預期檢舉人恐因擔心身分曝光，案件數量會降低；不過，苗栗縣警察局交通隊統計今年一到三月的檢舉交通違規件數，近八千件，與去年同期相較，不僅未減，甚增加五成五三。警方表示，現今「人人都可能是檢舉達人」，呼籲民眾遵守交通規則，才是「安全」之道。

1月至3月件數近8千件

近年來行車記錄器等攝錄器材普遍，民眾檢舉交通違規案件逐年成長，苗栗縣前年受理二萬二千三百九十一件，去年也多達二萬四千三百六十七件。

為避免檢舉浮濫、爭議，檢舉新制從今年元旦起，採實名制，監理單位及警方除須查證檢舉案件，必要時得通知檢舉人到場說明，警方將在檢舉專區網頁增加身分證字號欄位，匿名檢舉不再舉發。

檢舉案比去年多2846件

大眾原本預期檢舉新制上路後，檢舉達人將無法「潛水」，並恐因擔心身分曝光、遭到報復，會讓檢舉數量減少，不過，

苗縣警局交通隊統計今年一到三月檢舉案，為七千九百八十七件，較去年同期的五千一百四十一件，多了二千八百四十六件，增加五成五三。

違規停車逾4000件最多

警方統計，今年一到三月，檢舉項目中，以違規停車四千一百三十四件最多，其次是變換車道未使用方向燈一千五百一十八件，再來是跨越雙黃線行駛四百六十二件。

警強調不會讓檢舉人曝光

警方分析，現代人對於個人或公眾權益不容侵犯的心態提升，致使「路見不平」，就正義感油生，隨即仗義執言，雖新制採實名制，但警方依法不可能會讓檢舉人曝光。

另，警方指出，且現今檢舉人也都深諳交通法規，檢舉的違規事證都很明確，幾乎不須通知檢舉人到場說明，加上現今幾乎人手一「機」，「人人都可能是檢舉達人」，因此檢舉數量不減反增。

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