〈北部〉龍潭龍平路拓寬牛步 電桿站路中

2019-04-03

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區龍平路前年初動工拓寬，原訂去年底就應完工，工程延宕至今仍在施工；更離譜的是，施工路段有兩根電桿就站在路中央，蔚為奇景，民眾直斥誇張、危險。龍潭區公所表示，拓寬工程已近尾聲，台電也承諾十五日前會移除電桿，五月底可全面完工。

公所︰15日前遷電桿 5月底完工

市議員徐玉樹近期頻頻接獲民眾抱怨，指龍平路動工拓寬逾兩年，施工人員每天進進出出，噪音惱人、影響生活，且施工路段沿路擺滿路障、護欄，不知完工要等到何年何月？更扯的是，有兩根電桿就聳立路中央，用路人稍不注意就可能撞上，相當危險。

徐玉樹說，工程一拖就是兩年多，龍平路是龍潭連接中豐路、通往烏樹林工業區的要道，車流量龐大，希望公所與施工單位能儘快完工，給用路人一條安全的路。

龍潭區公所表示，因地方希望拓寬工程能同步將電纜地下化，加上前年二月道路開挖後，施工單位發現原有管線配置過淺、不符法規，且路面下有電力、自來水及中華電信管線，施工期間多次變更設計，才會導致工程一再展延。

龍潭區長胡星輝表示，工程進度目前已達八成，路面拓寬與側溝、排水等工程都已完成，因拔除電桿有工期先後順序，加上箱涵、變電箱都有線路配置問題，且須設置在人行道上，需配合台電公司施作，經協調十五日前可完成電桿拔桿作業，隨後可撤除沿路路障、刨除路面加封，五月底可全數完工。

龍平路拓寬路段長度為九四五米，將現有四至六米的道路拓寬為十二米雙向道，並施作五百米人行道、造型路燈等，徵收土地面積約一萬一三六○平方米，徵收費約一億五千萬元，工程費三四三○萬元，總經費逾一億八千萬元。

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