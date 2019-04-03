〈北部〉（桃園）3.9億打造長庚新驛站 明年中完工

2019-04-03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕市府在龜山區林口長庚紀念醫院周邊進行「長庚新驛站亮點工程」，昨天動工，將以三億九千萬元施作道路設施改善與優化、闢建自行車道路網與人行道並廣植行道樹喬木，預計明年六月完工，可讓林口長庚紀念醫院周邊的街道景觀大幅升級。

165公頃內道路美化 種樹、電纜地下化

市府秘書長李憲明昨在龜山區大坪頂公園主持長庚新驛站亮點工程開工典禮，他指出，林口長庚紀念醫院看診病患與探病親友往來頻繁，周邊有著機場捷運A8站與國道一號林口交流道，人潮密集，但人行空間老舊、綠帶不足、缺乏無障礙設施等，引人詬病，市府因此選定為推動「桃園閃耀‧雙城飛翔」計畫的示範都市之一，推動「長庚新驛站亮點工程」。

斥資三億九千萬元、工程範圍廣達一六五公頃，以道路設施改善與優化為主，包括復興一路、文化一路、文化二路、文化三路、龜山一路、湖邊路、復興街、復興北路、文三二街、文三一街等主要道路，都在改善範圍，將以分階段施工、最小範圍管制交通為原則，盡可能減低施工期對交通的衝擊。

建9公里自行車道 整頓9.2公里人行道

工程包括興建長九公里的自行車道路網與九．二公里人行道，以銜接既有的公車與捷運路線。李憲明說，為了美化市容，長庚新驛站亮點工程還會進行電纜地下化、增加行道樹與景觀植栽等工程，並設置人行道無障礙坡道、休憩座椅等，營造更舒適的交通與生活環境。

李憲明強調，明年六月完工後，林口長庚紀念醫院周邊將有極佳的行人空間、平順的道路行駛品質、綠美化的生活環境，提升民眾的居住品質，同時彰顯城市美觀，搭配營運中的機場捷運A8站，還有未來將啟用的A8轉運站，以當地交通核心的角色，成為城市景觀的新亮點。

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