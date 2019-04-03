〈中部〉《台中》巨大大本營 中科終於設ibike站

2019-04-03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科管理局二日舉行「樂活中科ibike騎跑」，宣佈台中園區在管理局及標準廠房設的兩座ibike站正式啟用，另一站設在巨大營運總部，完工後就會啟用，在台中園區設營運總部的巨大集團創辦人劉金標感嘆的說，「期待了四年，台中園區總算有ibike站」；中科管理局表示，民眾即日起可騎ibike悠遊在台中園區的自行車道，探索五大生態公園，賞花賞鳥。

劉金標：爭取了4年

中科管理局局長陳銘煌與巨大集團創辦人劉金標、交通局主秘郭志文昨天更在九重葛花瀑布召開記者會，宣佈台中園區的ibike正式啟用。劉金標指出，巨大集團的營運總部設在台中園區，在全省四處設ubike站，但其營運總部所在地卻未有設站，相當奇怪，四年前便全力爭取，但因中科管理局行政區與市府行政區不同，無法設站。

經過四年的協調，巨大同意建置三個站捐給中科管理局，昨天終於啟用兩站，另一站則設在巨大集團總部，巨大營運總部完工後就會啟用。

陳銘煌強調，中科台中園區有五個生態公園，生態完善，有了ibike站，民眾就可把車停在園區的停車場，深入探索園區的生態。

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