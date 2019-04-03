〈中部〉《台中》喀哩國小感念陳茂村 塑銅雕設愛閱館

2019-04-03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區喀哩國小的校友陳茂村爺爺，生前捐助獎助學金給學校，三年前過世後，家人把四十多萬的奠儀，捐給學校作為社區共讀站圖書經費。學校感念陳茂村對學校的大愛，在社區共讀站設了一座老爺爺的銅雕，掛在壁上表示感念。

年捐20萬做獎助金

三年前過世的陳茂村為七十四歲。他是喀哩國小的校友，年輕時在喀哩社區從事自行車業，在子女成長後就退休。他的三個子女事業有成，在二○一五年時，僅只有小學畢業的他想要回饋社會，很希望小朋友都能夠多念書，因此開始每一學期捐十萬元獎助學金給學校，但隔年過世，其子女為他成立基金會，為紀念並表彰陳茂村的善行義舉。

陳的子女繼續獻愛

陳茂村的子女共同籌劃成立「陳茂村爺爺─哩來愛閱館教育基金」，而哩來愛閱館就是學校的社區共讀站，學校並於館內設立由知名銅雕藝術家江沖默雕塑的陳茂村爺爺銅雕，昨天正式揭幕，並且設專區，要將老爺爺捐款所購買的圖書，設置在專區，讓每一位入館民眾、學子均能飲水思源。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/