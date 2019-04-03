〈中部〉彰化去年大選首宗 村長買票被判當選無效

2019-04-03

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署針對去年彰化五合一大選當選名單中，將縣議員施嘉華、陳銌銌等十五名涉有賄選、暴力等當選人，提起當選無效之訴，彰化地院審理後，針對社頭鄉廣福村長沈烱雄以每票一千元買票案，認為檢方請求有理，昨判決沈烱雄當選無效，而這也彰化縣去年選戰首宗當選無效的判決。

社頭廣福村長賄選 可上訴

彰化地檢署於去年大選結束後，向彰化地院提起兩波當選無效之訴名單，共有二名縣議員、五名鄉鎮代表及八名村里長。縣議員為施嘉華、陳銌銌；鄉鎮代則有福興鄉許長森、張建斌、秀水鄉李家義、二林鎮陳婉柔、大城鄉許清江；村里長有芬園鄉溪頭村長莊定山、埔鹽鄉豐澤村長林振榮、田中鎮三光里長邱垂鏞、社頭鄉廣福村長沈烱雄、芬園鄉大竹村長許永菘、芳苑鄉崙腳村長陳本地、田尾鄉新生村長范賜麒等，都涉嫌現金買票。另外，員林市南東里長黃家富則涉嫌以言語恐嚇競爭對手，也被提起當選無效。

針對檢方的起訴，昨天彰化地院做出首宗判決，判決書指出，沈烱雄（五十九歲）於去年十月期間，交付沈姓女樁腳、柳姓民眾、蕭姓選民共一萬九千元，以每票一千元向宋姓、林姓等選民尋求支持，檢方獲報後追查，向法院提出當選無效之訴。

沈烱雄在法庭上坦承買票，但指稱有人檢舉後，他就沒再買了。法官審理後，認定其確實有賄選，判決當選無效，全案可上訴。彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛指出，此案若經定讞，沈烱雄需依法辦理解職，而廣福村也須辦理村長補選。

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