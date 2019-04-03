〈中部〉廚餘變堆肥 埔里將設高效處理廠

2019-04-03

〔記者佟振國／南投報導〕因應非洲豬瘟與垃圾減量，南投縣埔里鎮公所力拚強化廚餘自理能力，今年爭取環保署補助四千八百萬元，將增設廚餘處理廠並添購高效處理設備，成為縣內第一個擁有合格廚餘處理設備的鄉鎮，鎮長廖志城表示，埔里平均日廚餘量約七至十噸，未來若中央全面禁止廚餘養豬，將成棘手環保問題，因此未雨綢繆，要讓埔里的廚餘處理再進化。

獲補助四千八百萬 明年完工

埔里鎮一般家戶及飯店、餐廳所製造的廚餘，現由公所清潔隊回收集中，熟廚餘委託外縣市合格畜牧場高溫處理後養豬，生廚餘即蔬果皮等則製作酵素或堆肥，供公有設施綠美化使用。

預防非洲豬瘟疫情，已有部分縣市禁止廚餘養豬，加上目前縣內垃圾均依賴外運焚化處理，為達垃圾減量，廚餘也不能再進入焚化爐處理，公所今年積極向中央爭取「廚餘回收再利用效能補助計畫」，最近環保署正式核定四千八百多萬元，除計畫在清潔隊旁興建佔地約五百坪的半密閉式處理場，並添購高效廚餘處理設備，包括乾燥脫水、磁選機、破碎機、鏟裝機及清運車等機具，預計明年完工。

清潔隊說，一般未精細處理的廚餘製作堆肥約三個月，較有異味，高效處理後的廚餘大約半個月即可製成堆肥，大幅縮短時程，也減少堆置空間，一舉數得。

廖志城表示，埔里平均日廚餘量約七至十噸，妥善處理能變成可用資源，公所持續推動廚餘分類，目前已要求飯店、餐廳細分生、熟廚餘，未來計畫擴及至一般家戶，讓埔里的廚餘處理更進化。

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