〈中部〉雲林首座木質廢棄再生系統 化腐朽為資源

2019-04-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮公所設置全縣第一套木質系廢棄物資源再生系統，把廢木、枝葉變可改善土壤的生物炭、防治病毒害的木酢液及可發電的氣體燃料，公所包裝成為「虎酢旺」及「虎立炭」，有需要民眾可向公所索取。

廢木、廢棄枝葉有的民眾會收集曬乾當材燒，但也有民眾堆積後露天燃燒，影響空氣品質，雲林縣環保局、虎尾鎮公所爭取中央補助，在虎尾掩埋場設置木質廢棄物資源再生系統，經過測試成效良好，昨天舉辦成果示範。

環保局長張喬維指出，虎尾設置的木質系廢棄物再生系統一天可處理一公噸廢木或枝葉，產生一百公斤生物炭及二百公斤木酢液、氣體燃料。

張喬維表示，生物炭可做為改善土壤品質，也可以補充土壤中的碳源，增加土壤孔隙，有助於農作物生長；木酢液也可做為農作物肥料，預防病蟲害；氣體燃料可以發電。

虎尾鎮長丁學忠說，現階段把該系統產生的生物炭、木酢液包裝，取名為「虎酢旺」及「虎立炭」，提供給民眾使用，有需要民眾可向公所申請索取。

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