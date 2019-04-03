〈中部〉訪火金姑 阿里山8景點螢河放閃

2019-04-03

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕時序又到了螢火蟲放閃的季節，嘉義縣大阿里山區賞螢絕佳景點有數十處，阿里山國家風景區管理處精挑細選八大熱區，邀請遊客來嘉義感受山中精靈漫天飛舞的超夢幻情境。

3至6月最佳賞螢季節

阿管處長馬惠達表示，轄內螢火蟲種類多達四十二種，占全台三分之二，一年四季都能欣賞到不同種類螢火蟲，三至六月為族群最大的「黑翅螢」、「大端黑螢」最佳觀賞季節，尤其四、五月螢光熠熠，令人嘆為觀止。

從低海拔的中埔鄉社口，到中海拔的阿里山鄉來吉與豐山、梅山鄉瑞里與瑞峰、竹崎鄉奮起湖與光華等處，都有壯觀的螢火蟲夜景，阿管處從中推薦八大社區景點，並製成賞螢地圖，供遊客按圖索驥。

八大社區賞螢景點分別為瑞峰社區竹坑溪步道、南天巨屏；瑞里社區的科子林、遇見彩虹生態村、野薑花步道；仁壽社區的水社寮車站、圓潭生態園區；光華社區的賞螢步道；里佳社區的賞楓步道、風流洞步道；公興社區的土匪山生態園區及茶山社區的屯阿巴娜步道。

結合品茗野餐 遊程浪漫

阿管處與多個社區推出夜間賞螢導覽及活動：四月十二日圓潭生態園區「品茗夜宴與螢共舞」、四月十三及十四日里佳部落「賞金獵人」、四月五日至五月四日逢週末假日的土匪山生態園區「火金姑來呷茶／歡螢光臨」、四月十日至五月三十日在樂野部落推出「那一年的星空野餐」浪漫遊程，詳情可查詢阿管處旅遊網http://www.ali-nsa.net/。

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