〈中部〉《台中》市府列百日政績 連柯P訪花博也算

2019-04-03

〔記者張菁雅／台中報導〕市長盧秀燕日前在網路上傳「秀燕上任百天施政成績單」影片，細數上任三個月來的成果，臉書粉絲團「抓到了！這梗很綠」做出圖表，一一反駁盧秀燕的政績，包括「台北市長柯文哲參訪花博」、「一日訪港」等都被抨擊「這算什麼政績？」

新聞局長：小編初步記錄露出成績

新聞局長吳皇昇則表示，尊重網友的言論，市府虛心以對，不需特別辯駁。至於盧秀燕的政績影片，只是臉書小編初步記錄這段時間有媒體露出的相關成績，明天正式滿執政百日，市府會發佈新聞，詳盡說明這三個月來多項努力和初步成果，接下來也會陸續透過各個媒介管道進一步宣傳市府政策。

影片「秀燕上任百天施政成績單」中，列出「台中市民、十二歲以下兒童，花博免費」、「台中花博親善大使白嘉莉」、「諾魯總統千里來相會」、「只有花博沒有政治，柯Ｐ都來推薦」、「御天飛行豬，燈會完美落幕」、「二○二○台灣燈會在台中」、「一日旋風訪香港」、「勤美、巨大、車王投資台中」、「台中購物節」、「打通東興路」、「國一接台七十四」、「水湳國際會展中心動工」、「台中海生館」等政績。

不少「政績」遭民眾一一打臉

雖有網友留言支持，希望盧秀燕繼續加油，但臉書粉絲團「抓到了！這梗很綠」做出政績比較圖 ，反駁盧的政績，並指出「柯文哲參訪花博」、「諾魯總統來訪花博」、「花博親善大使白嘉莉見證台中之美」，都被批「這算什麼政績？」台中市民及十二歲以下兒童遊花博免費是「破壞AIPH（國際園藝生產者協會）的協議約定，全民買單」；台灣燈會在台中則是「因為彰化縣政府放棄主辦」；至於水湳國際會展中心動工及打通東興路，都是「前朝政府努力，盧秀燕只是收割」。

網友紛紛留言回應，「最大的政績是讓高雄人心裡好過點」、「太陽餅沒有太陽，台中市沒有市長」、「看完終於知道什麼叫一事無成」。

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