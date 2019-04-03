〈中部〉《清明連假》國三名間匝道封1天 地方不滿平面道路將壅塞

2019-04-03

〔記者劉濱銓／南投報導〕清明節四天連假，國道三號南投縣名間匝道又要封閉一天，雖然封閉天數比原先規劃的二天少一天，但地方民眾依舊不領情，認為多此一舉，因用路人若發現匝道壅塞，自然不會「硬上」，反而會前往下一個匝道上國道，痛批高公局只顧國道主線順暢，堅持封閉匝道，勢必造成平面道路壅塞，影響當地居民進出，還不如做好交管與替代道路規劃，更能有效紓解車流。

比原規劃少封一天 民眾不領情

去年清明節五天連假，從週三放假到週日，當時名間匝道就封閉連假的後三天，國道用路人「只能下、不能上」，引起地方強烈不滿，認為全天封閉欠缺彈性，影響當地人就近上國道的權益，尤其連假最後一天車潮減少，匝道封閉只是徒增民怨，加上近年民眾都會提前掃墓，上國道前也會先查路況，名間匝道不應動不動就封閉。

痛批高公局只顧國道主線順暢

南投縣政府工務處回應，今年清明連假第三天（四月六日），名間匝道雙向入口將全天封閉，原先匝道封閉是要連封六、七日兩天，惟北返車流大多集中在連假第三天，經開會爭取，高公局才取消最後一天的封閉規劃，將封閉天數縮減成一天。

警方：台三線重要路口設交通崗

警方說，同樣是四天連假，名間匝道在今年二二八就沒封閉，清明則因是民俗掃墓日，民眾都會出門掃墓，高公局才會封閉匝道，屆時轄區警力為維持平面道路順暢，會在省道台三線各重要路口設置交通崗，同時會有重機巡邏勤務，安排在國道三號竹山與國道六號埔里匝道附近，機動排除路況，盼能維持連假交通順暢。

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