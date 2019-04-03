〈中部〉《兒童節活動》交通費補助少 彰化縣府挨批

2019-04-03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕省過頭了？彰化縣府近來頻頻「叫窮」，指稱近年來負債增加，但民進黨縣議員尤瑞春、賴澤民昨天抨擊縣府「苦都先苦孩子」！他們指出，去年縣府舉辦兒童節嘉年華，交通費為實報實銷，今年卻只補助四千元，不少學校為安排遊覽車接送，只好找上家長會想辦法，再補六千元差額，才能讓小孩前來參加活動。

只補助4000元 校方須自籌車資差額

尤瑞春表示，以遊覽車行情（只在彰化縣境內）來看，每部平日車資約為七五○○元到八○○○元，假日要一萬元，而縣府只補助四千元的車資，根本沒有業者願意承擔，為了參加這場兒童節嘉年華，有的學校只好請家長會想辦法來補差額，有的學校則是動員家長，自行載孩子去參加。

遊覽車接送小朋友 每部最少7500元

許多家長就抱怨，明明是慶祝兒童節，而且活動名稱就叫做「彰化囝仔好幸福」，但這樣真的讓人有幸福感嗎？

教育處：假日辦理 鼓勵親子共遊

對此，彰化縣教育處長陳逸玲強調，去年在彰化體育場舉辦為期兩天的兒童節活動，活動首日是遇上補課、補班日，因此參加的小學生由學校來派車前往，才會全額補助。而今年特別挑選在假日辦理，並且鼓勵親子共遊，才會酌予補助每台車四千元的車資。

但有遊覽車業者指出，每部車四千元的車資，不用說假日，平日也請不到車，這樣的補助，既不符合行情，也根本沒有考量到實際情況，對偏鄉來說，還要學校或是家長會去籌措車資的差額，真的是「快樂不起來」。而且由父母自行開車前往，這是本末倒置的做法，更不符節能減碳的潮流。

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