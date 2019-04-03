〈中部〉雲林湖山水庫水位降 民生用水暫無虞

2019-04-03

〔記者詹士弘／雲林報導〕三月春雨，雲林湖山水庫進水增加一百五十萬噸，但枯水期間每天仍需供水十到廿萬噸，讓水位從二月中一百九十五公尺掉了六公尺，目前為一百八十九公尺，民生用水暫無虞。

春雨雖有進帳 水位仍降6米

湖山水庫主任李炎任表示，湖山水庫二○一六年四月啟用，主要用途為提供雲林縣民生用水、農業灌溉及養殖漁業用水，以減緩抽取地下水所造成地層下陷，最高蓄水量可達五千六百七十六萬噸，目前蓄水量約一千五百萬噸。

李炎任說，湖山水庫主要水源清水溪，正值枯水期，三月降了幾波春雨，但山區降雨不多，考量清水溪下游水權量及生態基流量，無法進水，只靠水庫上方雨水進水約一百五十萬噸，但每天均供水十到廿萬噸，入不敷出下，蓄水量持續下降。

李炎任指出，每月與水公司召開配水會議，如果水庫蓄水量不足，可由濁水溪分配源水供應林內或湖山淨水廠，民生用水不會有問題，目前每天供水十到廿萬噸，在可接受範圍。

李炎任強調， 五月雨季即將到來，山區如有降雨，就能從清水溪桶頭橋上游引流至沉砂池沉澱，再導入引水隧道進入湖山水庫蓄水，民眾不用擔心。

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