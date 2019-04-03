〈中部〉施政穩紮穩打 勿顛倒先後

2019-04-03

記者林宜樟／特稿

嘉義縣是民進黨在全國唯一府會全面執政的縣市，縣長翁章梁就職百日以來，最讓老年人口眾多的縣民有感的政績，當屬「樂齡活動假牙補助」，但之前因預算還未經議會審議通過，就急著安排召開記者會，遭議員批評推動程序有瑕疵。

另一「顛倒先後」的案例是，翁章梁今年元月初主動發布今年七月起調降房屋稅廿％，其實這要「嘉義縣不動產評價委員會」開會討論才能確定，並非縣長說了算。

民選首長一任四年，上述兩件事情的處理經驗，應可讓翁章梁體會政策宣布與行政作為不必趕在一時，穩紮穩打更為重要。

樂齡活動假牙補助計畫的追加預算案，三月廿九日（週五）在議會臨時會審議，原訂宣布開辦記者會卻是議會還在開會的上午十一點，當時全案還未完成三讀，遭多位議員抨擊相關安排不妥，等到議會三讀通過，臨時會閉幕，時間已是中午十二點，縣府事先邀請的老人家、來賓等，在活動現場枯等一小時，難免怨言，回頭檢討記者會若能在四月一日（週一）召開，宣布即日起實施，程序完備，更不致招來批評。

與前任縣長張花冠的創意行銷相比，翁章梁在個性、形象上屬保守拘謹，在首長行銷上不易突破，可以理解需要政績支撐，但縣府團隊做讓人民有感的事情，切記不宜躁進，應按照程序、法規來，避免橫生枝節、適得其反。

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