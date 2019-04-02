〈南部〉黨內初選互相攻擊 黃偉哲︰應堅持君子之爭

2019-04-02

〔記者劉婉君／台南報導〕總統蔡英文日前表示有很多人攻擊她，台南市長黃偉哲昨天說，總統選舉應有更高的高度，黨內初選如果確實有雙方互相攻擊，參選的人應該要「踹共」。而對於鴻海董事長郭台銘若參選，是否會形成「韓郭配」？他說，「交給韓國瑜去傷腦筋。」

黃偉哲昨天面對媒體詢問指出，網路要追查IP並不困難，候選人雙方互相攻擊，他在台南市長選舉期間也曾是受害者，而他的支持者也有批評對方，「這樣的行為並不可取。」不管如何，總統的高度應該更高，落實君子之爭，為其他選舉及其他政黨立下典範，所以不論是賴批蔡、或是蔡批賴，都應該嚴格糾舉出來。

黃偉哲說，不管是批評對方的人格特質或政績，都不是民進黨之福、也不是台灣之福，總統候選人做出這樣的動作，會讓選民看破手腳，也會失去支持，如果是支持者或是幹部有這樣的行為，參選的人應「踹共」，要約束自己的支持者。

另外，針對「韓郭配」還是「郭韓配」，黃偉哲表示他都沒有意見，對於其他政黨的事給予尊重，他只顧好自己的黨，堅持要君子之爭，不能互相鬥爭；郭台銘是無黨籍，就交給韓國瑜去傷腦筋。

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