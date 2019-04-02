〈南部〉台南分署門口群蜂飛 蜂農出手全抓

2019-04-02

〔記者王俊忠／台南報導〕時序進入春天，行政執行署台南分署大門旁老榕樹最近不時有野蜂飛進飛出，分署人員尋找後赫見大批蜂群躲在老榕樹樹幹內，為防洽公民眾遭蜂螫傷，分署上網徵求捕蜂人，來自彰化的蜂農煙熏蜜蜂群，引出蜂王進入蜂農帶來的蜂箱，約兩萬隻蜜蜂跟著進入蜂箱被帶走，消除台南分署的心頭大患。

躲在樹幹內 鑿洞引蜜、煙熏

行政執行署台南分署日前即發現門口大榕樹有野蜂出沒，為提供民眾安心洽公場所，台南分署承辦人羅專員透過友人上網徵求熱心民眾提供協助，彰化的姚姓蜂農自告奮勇、願意南下協助。

逮蜂王 2萬隻蜂自投羅網

姚姓蜂農利用蜜蜂怕煙的特性，在榕樹上鑿一個小洞引蜜並以木屑煙熏，將野蜂從樹幹中驅趕出來，再以人工蜂巢吸引蜜蜂方式，將蜂王引出，蜂農把蜂王放進帶來的蜂箱，其他數量約達兩萬隻的蜜蜂陸續跟著進入蜂箱，有的是蜂農移入蜂箱，所有蜜蜂盡收蜂農囊中，帶回彰化繼續飼養。

對於野蜂能順利被「收拾」，還給民眾一個安心的洽公環境，台南分署長林弘政向姚姓蜂農表達感謝之意。

另，台南分署也提醒，家中有符合切結報廢條件老舊機車的民眾，台南監理站將於台南分署四月二日下午法拍會現場設攤，直接協助民眾辦理切結報廢，讓民眾逛法拍市集、撿便宜，同時又能節省荷包。

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