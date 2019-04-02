〈南部〉取締違規紅燈右轉》設照相桿又攔罰 高市警被疑重複開單

2019-04-02

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市左營區大中與華夏路口設有違規照相機，警方卻還在路口南側約五十公尺處攔查，針對紅燈右轉的違規車輛開罰單，被民眾質疑「重複開單」，影響權益。

投訴民眾指出，大中路往東到華夏路口是交通要道，無論是從地下道或高鐵站前往的車輛，經常因紅燈塞在路口，不耐久等的騎士索性違規右轉，市府因而設置違規照相機（大中路上）取締，違規者被開罰單，也只能接受。

不過，最近一週發現，左營分局竟然還派員警在路口南側約五十公尺處（華夏路上）攔下違規右轉的騎士開單，因為違規照相機沒有閃光，騎士不知已被拍照，接著又被警察開單，渾然不知可能已被重複開單。

三個月開罰二一一張

高市警局交通大隊逕行舉發組表示，該路口違規照相機設立之初，只會取締從機車道違規右轉的騎士，今年開始擴大到人行道，所以凡是紅燈違規右轉車輛，都會被拍照取締。

警︰將核對有無重複

高市警局左營分局交通組指出，月前有長輩因違規右轉車輛而無法過馬路，所以派巡邏員警不定時站崗取締，沒有設定績效，一月至三月中開出二一一張罰單，將與交通大隊核對有無重複開單情形。

警方強調，紅燈違規右轉罰款最低為六百元，但同一地點、同一時間不能重複開單，若民眾已收到罰單，應儘速申訴；警方尚未開單部分，若確定重複，會逕行取消一張。

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