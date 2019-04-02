〈南部〉澎湖四．一新制》燒烤業者改善不及 恐引退訂潮

2019-04-02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府多項新制在四月一日上路，其中為改善馬公市區交通，小海豚巡迴巴士上路；市區三座停車場前一小時免費優惠，實施首日未見停車及搭車潮，與風浪過大船班停駛及宣導不足有關，但燒烤業者總體檢影響最大。

仿效美國叮叮車的小海豚巡迴公車，每二十分鐘就有一班彩繪中型巴士，串連景點、飯店、遊客中心，票價十元。首日有不少外國人由市區搭乘，前往澎湖生活博物館，本國遊客則較少。一般認為隨招隨停，但外型辨識度不高，與公車相近，晃眼就開過去效果不大，須加強宣導及改善外觀。

另外，縣府所有市區三座地下停車場（中正國小、文光國中及澎湖縣政府地下室），原本前三十分鐘免費，延長為前六十分鐘免費，以提高使用率。首日實施仍有許多空位，許多民眾認為停在停車場，須上上下下，對於行動不便及老弱婦孺不方便，希望市區恢復開放收費停車格。

至於影響觀光最鉅的，就是全面體檢澎湖燒烤業者措施，昨天為縣府設立改善大限時間，但幾乎所有業者都或多或少違規，恐無法在期限內改善完成，由於無法營業，現已傳出退訂潮，曾引領澎湖觀光熱潮的燒烤業者，今年可能銳減，影響有待後續觀察，但也有民眾對縣府鐵腕取締叫好。

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