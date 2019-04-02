〈南部〉高雄候車亭全面禁菸 首日開罰2人

2019-04-02

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市公車、計程車候車亭全面禁菸，四月一日起執行違規取締，衛生局昨派員稽查，首日在高鐵左營站前候車亭開出二張罰單，各裁罰二千元。

均在高鐵左營站前候車亭

衛生局社區心理衛生中心主任蘇淑芳表示，高市公車、計程車候車亭、哈瑪星旅運接駁中心候車亭及高鐵左營站前候車亭共八百卅一座，今年一月一日起為全面禁菸場所，宣導期三個月，四月一日起進行違規取締，違者開罰二千元到一萬元。

衛生局昨出動六組稽查人員會同警方，前往高雄火車站、哈瑪星旅運接駁中心、西子灣站、高鐵左營站、捷運南岡山站、長庚醫院、中崙社區等人潮聚集的候車亭巡查。

昨上午十時五分及十時十二分許，稽查人員在高鐵左營站前候車亭各查獲一名違規吸菸行為人，二人均抱怨不知這項新規定，稽查人員仍依法開單取締，將依菸害防制法處二千元罰鍰。

蘇淑芳表示，公車及計程車候車亭禁菸範圍為候車亭屋簷之垂直投影面積區域，目前搭乘公車以長者、女性、學生及幼童居多，期藉由公告公車、計程車候車亭為禁菸場所，讓候車民眾免於二手菸危害，營造無菸清新候車環境。

衛生局也呼籲吸菸民眾勿在禁菸場所吸菸，以免被取締而傷了荷包，並落實「吸菸禮節三不二要」，「不邊走邊吸菸、旁邊有人不吸菸、不在共同管線間吸菸」，以及「要互相尊重、要到室外空曠處或下風處吸菸」。

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