〈南部〉梅子歉收達5成 台東爭取天災救助

2019-04-02

〔記者張存薇／台東報導〕今年冬天氣溫偏高，導致梅子結果率大減，台東縣政府農業處啟動調查，包括關山鎮、東河鄉、海端鄉、延平鄉產區均歉收達五成，處長許瑞貴表示，已將相關資料彙送農糧署，爭取列入農業天然災害現金救助及低利貸款。

關山、東河、海端、延平都減產

農業處指出，今年一到二月台東少雨，造成梅樹遲發性天然災害，此外，依據氣象站相關數據顯示，今年冬天氣溫較前年同期氣溫高，可能因為低溫不足，不利梅果芽體萌發，導致青梅的產量極低。

這幾年冬天氣溫都偏高，台東梅子的產量也都偏低。台東地區農會明峰梅子產銷班班長廖坤郎說，今年冬天實在太熱，梅花開花率約五、六成，但結果率只剩一、兩成，梅子不夠，因此取消脆梅DIY活動，僅提供梅醋DIY體驗。

台東縣近年來梅子種植面積逐年減少，最新一期統計全縣種植面積五百九十六公頃，農業處會同農糧署東區分署台東辦事處、台東農業改良場、各鄉鎮公所人員，近日已到東河、延平、海端、關山等鄉鎮梅子產區現勘，發現減產達五成，已達到天然災害救助辦法規定「作物跨鄉鎮無收穫面積達十％以上」，已把資料送農糧署爭取現金救助及低利貸款。

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