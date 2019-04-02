〈南部〉日機器人賽 台南學子摘20面獎牌

2019-04-02

〔記者劉婉君／台南報導〕台南學子連續四年參加日本加賀RoboRAVE國際機器人大賽，再創佳績，比賽總共卅三面獎牌，台南代表隊就囊括七金七銀六銅總計廿面，約占三分之二。市長黃偉哲昨天表揚獲獎師生，並承諾未來對AI、機器人、無人機等科技人才的培育，將有重點式的補助，也廣邀企業一起來。

RoboRAVE起源於二○○一年美國新墨西哥州，參賽的學生團隊必須使用電腦撰寫程式後，控制機器人挑戰各項任務，計有a-MAZE-ing（迷宮）、Jousting（騎士）、Line Following（循線）、SumoBot（相撲）等四種競賽，此屆比賽共有五個國家、三百六十二支隊伍參加，南市代表隊有海東國小、安南國中、瀛海中學、佳興安順信義國小聯隊、歸南國小、佳里國中、南光高中國中部、建興國中德光中學與他校聯隊等。

海東國小高頂軒、姜瑀濬與蘇縉揚，在循線項目中，面對各國強敵努力不懈，一次次修改程式、測試機器人，克服許多困難後，終於奪下第一名；瀛海中學洪可芟、洪可芸赴日之前歷經兩個多月的練習，在無數次的組裝與測試中成長，實際比賽時，也因有平時的練習，冷靜思考解決問題，終於獲得好成績。

兄妹檔不同團隊 均拿第一名

海東國小六年級的姜瑀濬與四年級的姜瑀蕎為兄妹，兩人的團隊分別拿下循線及騎士第一名，姜瑀蕎從一開始跟著哥哥旁聽，迄今已是第三度參賽，以往姜瑀蕎遇到不懂的地方，姜瑀濬都會指導妹妹，但此次兩人也同時是競爭對手，雖然賽前準備一度上演「諜對諜」，不互相透露消息，最後分別在各自負責的項目中拿下金牌，兩人都很開心。

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