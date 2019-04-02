〈南部〉《台南》用愛陪伴 社工蘇育賢獲最佳督導獎

2019-04-02

〔記者蔡文居／台南報導〕南市社會局社工督導員蘇育賢，在十一年的社工生涯中，帶領過五十多名社工員，曾服務過的個案多到數不清，把每個社工員都當成自己的弟弟或妹妹般對待，陪伴服務對象從絕望變成看到希望，甚至轉為當志工，全心投入付出，榮獲南高屏區社工「最佳督導獎」。

幫助無數個案走出關卡

蘇育賢擔任社工已逾十一年，陸續從事家庭暴力、性侵害防治、兒童少年保護服務、家庭福利服務、○二○六地震災民服務及社會安全網的推動等社會工作。他說，許多服務對象的故事通常悲慘又苦澀，從絕望轉為看到希望的陪伴，是不曾離開的原因。

讓絕望少女重獲新生

蘇育賢說，印象最深刻的服務個案，是一位獨自帶著兩個小孩的年輕單親媽媽，每年總在固定時間打電話告訴他「我現在和孩子們都過得很好」。當年她是一名正值雙十年華的少女，某天突然哭哭啼啼來到辦公室，手上拿著一疊借據。識字不多的她，歷經未婚生子，為了養男友及年幼的小孩，甚至不惜到八大行業工作賺錢，卻遇到惡質老闆，遭遇職場暴力，拿不到薪水。

更悲慘的是男友不僅變心，還用她的名義在外欠下許多賭債，氣不過找男方理論，雙方發生衝突，男友因傷住院，她也因傷害罪而入獄。出獄後到社會局求助，一直想找男方報仇，甚至萌生和對方同歸於盡的念頭。

在蘇育賢的協助與陪伴下，該名少女開始改變，將重心放在自己和孩子身上，之後也開始學識字、當志工，努力工作，積極過生活，遇到同樣遭遇人生關卡的人，還主動關心分享自己走出困境的故事，令人感動。

蘇育賢說，十多年的工作累積，自己不一定做了什麼偉大的事，但相信所有的努力一定會為服務對象帶來改變的契機。

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