〈南部〉韓國瑜訪中訂單 高市農業局︰實際契約38億

2019-04-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨在高市議會進行施政報告與備詢，民進黨、時代力量等在野黨頻頻出擊，強烈質疑訪中訂單效益，國民黨則全力相挺，肯定韓國瑜的打拚，韓國瑜說，現在一心都在想高雄拚經濟，也請大家給一點時間。

韓施政報告︰請給市府一點時間

韓國瑜施政報告以打造高雄全台首富為主旨，但他上台時，民進黨團全體穿著印有拒絕一國兩制的黑衣站在報告台前，並拉著拚經濟要腳踏實地的布條，現場氣氛一度緊繃。

農業局︰6個備忘錄 總額13億餘元

對於各界關切的訪中訂單效益，農業局說明廿個簽訂合約總額五十二億元，其中備忘錄有六個、總額十三億餘元、約佔廿五％，實際契約達七十五％、卅八億餘元，韓國瑜呼籲大家給市府一點時間，才能讓這些訂單展現效益。

針對市議員郭建盟擔心外銷增幅太快會失控，韓國瑜認同過度外銷可能會造成內需失調，他會叮囑相關單位，設法尋求產品內、外銷比例控制在七成及三成，必要時啟動調節機制，使價格趨於穩定，而非盲目一味追求外銷。

昨首先上陣質詢的時代力量議員林于凱、黃捷，關切訪中訂單能否具體落實？並為其他產業發聲，兩人擔憂如果韓市長走了，訂單會留下來嗎？要求韓國瑜要建立高雄的產業升級制度，並堅守捍衛台灣民主制度。

接續的民進黨團對於韓國瑜拜訪香港與澳門，卻私會中聯辦的會談內容提出質疑，而在中國簽訂的備忘錄效益也引發議論，被質疑能給農漁民帶來好處不多，綠營同時追問韓國瑜是否參選總統，及對一國兩制的態度。

無黨團結聯盟希望韓國瑜再為農民加把勁，認為農產品品質、價格和數量是外銷最大阻力，外銷需要穩定供貨，市府對農產品外銷努力要讓農民知道，聯盟成員也指出，兩岸和平是好事，鎖國政策將阻礙台灣發展。

國民黨團則全力相挺，直言韓國瑜到星、馬及中國城市交朋友與搶訂單，對市民及農漁民有幫助，且韓已公開說過支持中華民國及九二共識，希望民進黨不要再抹黑、抹紅，如果民進黨也搶得到訂單，市民也會為其鼓掌。

多位議員也發言關切農會收購農產品價格議題，要求市府重視芭樂及鳳梨產地收購價、產銷透明化，希望市府拿出公權力將菜蟲、果蟲繩之以法。

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