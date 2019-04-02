〈南部〉隨扈抱腿抬韓國瑜 高市基層官警怒︰懲處轉彎

2019-04-02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被兩名隨扈如皇帝般抱腿抬舉議題，昨再於市議會發酵，民進黨團送上黃袍暗諷韓國瑜等時機宣布參選，不認同未來帶職參選，話題燒回市警局，基層官警要求查明「抱腿抬韓」真相，但市警局暫不啟動調查，把此案當教材，責成隨扈遵守分際。

市警局︰責成隨扈謹守分際

隨扈在機場抱腿高舉韓國瑜一事，因桃園市議員王浩宇臉書質疑「像封建時代的皇帝一樣高高在上」，留言「我們都只是公僕，沒有那麼偉大」引發社會議論，韓國瑜昨於高雄市議會施政報告，民進黨議員送上黃袍，希望韓表態，但韓以先前標準答案回應：「二○二○目前不在我的計畫。」

保護或陷險 基層促查明公布

雖然黃袍加身不成，卻成警界話題，有官警認為應調查隨扈有無不當之舉，是否違反維安作業規定，當時究竟是韓國瑜所說：「是我要求的」，還是兩名隨扈違規出餿主意；因韓當時在小港機場內，有媒體錄下疑為隨扈提議抱腿抬舉，基層官警認為有查明並公布真相的必要。

官警私下表示，警政單位只要部屬酒駕，就算休假，主管就要連坐調職，就算主管護送醉警到家，醉警又酒駕購解酒益，一樣得連坐下台，反觀即使隨扈失職，抱腿高舉使市長暴露危險中，不管是不是市長要求，只要市長維護就可「避開調查」，甚至連懲處都能轉彎，難怪一堆人搶當隨扈。

根據「高雄市政府警察局安全警衛派遣及執勤作業要點」規定，安全警衛人員以保護警衛對象為首要任務，必須避免其他事務性工作，官警質疑抱腿抬舉是「保護」？還是「陷險」？兩名隨扈四手同時抱腿，又如何能保護市長？市長若要站高向群眾揮手，可取椅子或梯子，難道韓國瑜一句「是我要求的」，就可使懲處轉彎，模糊「維安破功」的焦點？

基層官警希望賞罰分明，不可姑息，以免讓韓國瑜背了黑鍋；市警局保安科強調，尊重市長指示和說明，表示不會跟著起舞，但會加強要求隨扈謹守分際。

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