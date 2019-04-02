〈南部〉《觀察筆記》左右

2019-04-02

黨主席動見觀瞻。

韓國瑜表明不選總統之後，國民黨提名戰變得曲折戲劇又有張力，徵召領表因素消失，王金平不再講話，朱立倫也沒有砲轟黨中央，倒是黨主席吳敦義準備三十年，如今又如何？

韓不選，這三顆太陽就會發光發熱嗎？

敢問，中國兩架殲十一戰機越台海中線挑釁，太陽們說話了嗎？

中國破壞現狀，嗆聲對付美台也恐嚇台獨，對我們大選的影響如何？藍綠都還在初選階段，老共會有政治意涵？若有，對誰而發，或是對我國人民的示警，大剌剌地、囂張得很，算定我國不敢開火？

這樣的反問不只在內心裡迴盪也在社會民心裡傳播，捍衛我的國家，保護我們家人，一旦惹毛台灣人，中國共產黨必將因經濟崩潰的內亂垮台。中共不顧人民，台灣又豈會屈膝！

所以，兩黨提名競爭現在面臨諸多變數，人民的支持對象受到國內經濟更受到中國干擾，誰人的脊梁挺得住、肩膀挑得起？

因為不向武統俯首，也不向中國稱臣！（資深記者黃明裕）

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