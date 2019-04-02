〈南部〉媽祖守護 關山天后宮彩繪祈福牆

2019-04-02

〔記者王秀亭／台東報導〕農曆三月「媽祖誕辰」，全國掀起「瘋媽祖」熱潮，有百年歷史的台東關山天后宮為迎接媽祖誕辰到來，今年在關山鎮公所協助下，請來彩繪工作者林先進，將原本只有單一顏色的廟埕牆面變身成彩繪互動牆，昨天一群幼兒園學童搶先欣賞這面全新打造的牆面，還學牆上媽祖、千里眼、順風耳一起張大眼睛、豎起耳朵，模樣可愛。

可和媽祖、千里眼、順風耳互動

關山天后宮是關山鎮主要信仰中心之一，廟內供奉主神「媽祖」外，也供奉關聖帝君、至聖先師、文昌帝君、註生娘娘等，近年來吸引許多外縣市，甚至日本人前來參香、點平安燈，美學大師也對這座天后宮留下美好印象。

關山天后宮主任委員方瑞清表示，媽祖誕辰將至，希望加入其他元素，讓天后宮更「接地氣」，遂與關山鎮公所合作，由彩繪工作者林先進完成「祈福互動牆」，創作彩繪期間時常吸引信眾前來關心進度，伴隨著畫作從無到有。

林先進表示，要符合媽祖慈悲為懷，又要彰顯在地精神，創作過程中壓力頗大，經過多次討論與修改，畫作定調為營造媽祖百年來守護這座山城的人、土地和萬物，再加上年輕不失情感，做為畫的連結基底，彩繪過程中時常有路過民眾加油打氣。

昨天上午鴻德幼兒園師生特地到現場互動，小朋友看到可愛的媽祖、千里眼與順風耳，都不禁學起畫中的千里眼、順風耳姿勢，園長彭瑞寶說，每年開學都會帶小朋友到天后宮祭拜「文昌帝君」，小朋友那麼喜歡彩繪牆的千里眼、順風耳，未來一定「耳聰目明」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/