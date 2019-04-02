〈南部〉恆春半島辦派對 業者、遊客攜手淨灘

2019-04-02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島前兩年飽受負面消息攻擊，除了政府及商家努力改善消費問題，當地年輕人及業者近期展開「環半島淨灘計畫」，每週規劃大小沙灘海漂廢棄物淨灘活動，並結合各區域商家主辦，第一站後灣淨灘吸引近兩百人共襄盛舉。

當地年輕人和業者規劃11處海灘

不同於常見的固定某幾個地點淨灘，一群恆春半島年輕人發起的「環半島淨灘計畫」，規劃從墾丁國家公園北端的後灣沙灘開始，順時針沿著萬里桐、白砂灣、後壁湖、南灣、風吹砂、滿州沙灘一直到佳樂水漁村公園，共十一處沙灘，每週都由在地商家主辦撿拾垃圾並分類統計，還搭配趣味的活動或派對吸引遊客共襄盛舉。

搭配樂團演出、草地電影院等

後灣首站活動，不同於一般的淨灘方式，現場有人負責紀錄垃圾種類，結束後將海漂垃圾分門別類放置，傍晚開始還有樂手在現場演出，搭配後灣獨有的草地電影院，淨灘活動宛如新潮派對，吸引不少民宿房客都自願加入。

活動發起人「海漂電台」小楷說，每週的淨灘活動，將由恆春樂團主唱和樂手共組的在地樂團參與巡迴各海灘，後續並集合藝術創作者以海灘廢棄物進行創作展覽。

持續到6月8日 每週一處海灘

小楷表示，每週一處沙灘淨灘的活動將持續到六月八日，鼓勵各地區業者及年輕一輩接力舉辦，除了呼籲民眾減塑、不亂丟垃圾，也提醒民眾把海洋廢棄物問題作為日常課題，持續性的整理家鄉海岸。

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