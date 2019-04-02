〈台北都會〉徐耀昌嗆「柯氏夫妻」別再演戲 陳佩琪罕見道歉

2019-04-02

〔記者沈佩瑤、鄭名翔／綜合報導〕台北市長柯文哲過去多次公開批評苗栗財政，日前欲與苗栗縣長徐耀昌會面卻遭回絕，徐更怒嗆「瞧不起這個人」，柯則冷回「不要去就算了」，兩人關係降至冰點。柯妻陳佩琪前天竟在臉書發文，建議苗栗可參考希臘破產經驗，疑為柯徐關係破冰。不過徐耀昌並不領情，他昨上午受訪，狠嗆柯氏夫妻「別再演戲」，沒想到陳佩琪竟隨即在臉書致歉，還在三小時內連發三文，似乎有意一吐委屈，她更不忘「提醒」，關心苗栗財政，人人有責。

台北市政府原規劃上月底造訪苗栗進行市政交流，但因徐耀昌不滿柯文哲不斷放話批評苗栗財政，且過去不曾來訪，疑為選總統才有此舉。徐說，過去跟他就沒互動，有目的性的會面也很奇怪，對柯的行為十分不以為然。

前天陳佩琪於臉書發文，除了提女性議題，文末也特別以希臘如何撙節度過破產危機作為例子，強調夫妻倆常造訪苗栗泡泰安溫泉，希望遊客能多去苗栗，使苗栗能像希臘一樣，透過觀光度過財政危機。

對於陳佩琪跳出來為兩人關係緩頰，徐耀昌直言「覺得很奇怪」、「男人的事妳女孩子來管」，而且柯文哲也說過「不要去就算了」等話，如今卻由妻子跑出來圓場，「很多事大家都心知肚明」，重轟「別再演戲了！」

徐耀昌的批評，讓陳佩琪昨在臉書連發三文解釋此事，她不但在文章中直呼「傷心」，最後還點名媒體標題，顯見在意程度。陳佩琪提及，自己在臉書寫了一篇有關男女平權的文章，聽到徐這樣回答，感到有點傷心，所以將引發爭議的文章後半段刪掉，因為那不是該篇發文的重點，她也對自己「不是苗栗縣民，還對此表達意見」一事表示歉意！

她提到「我來自澎湖」，家鄉就是個觀光小島，才想到以自身的經驗介紹這個地方，「縱使我理解錯誤，苗栗不是靠觀光業維生」，但請大家多去苗栗旅遊，也應對當地財政有所幫忙，實在沒有要冒犯縣長，越權干涉苗栗政務的意思。

陳佩琪更擺低姿態稱，發文當天，先生人在新竹，自己一人在家，閒閒沒事幹，因經常閱讀財經書籍，心血來潮寫了一段過去曾讀到的希臘財政問題，沒想到會造成苗栗縣長不悅，「說我們夫妻是在演戲， 男人的事不用女人來管…。」話雖如此，陳卻仍不忘「提醒」，苗栗的財政問題，絕非歸咎於哪位縣長該負完全責任，非苗栗人也應該都很關心。

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