〈台北都會〉柯文哲施政報告書 議員批草率、避重就輕

2019-04-02

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市議會四月九日開議，台北市長柯文哲緊接著四月十日、十一日進行連任後首次施政報告，議會規定四月九日開會前十天，台北市政府應提交書面報告，但昨不僅遲交，且報告內容對大巨蛋、重陽敬老金、國小裝設冷氣等議案隻字未提，也未說明未來四年如何落實五萬戶公共住宅，僅模糊交代「持續推動兩萬戶公宅計畫」，議員批評柯的報告草率了事、避重就輕。

大巨蛋、重陽敬老金等隻字未提

柯文哲「四年兩萬戶、八年五萬戶」屢跳票，對於未來施政重點，市府僅提「持續推動兩萬戶公宅計畫」、持續性及興新公宅計畫共卅五處；但去年公宅開工率目標值是八十，實際僅達五十七．六三目標值。除此之外，社子島開發案也用一句話草草重述，內政部已通過該計畫，避談未來施政重點；至於雙子星案何去何從？市府也僅有一句話「督導投資者順利施作及營運」。

對此，議員洪健益說，柯文哲報告避談重陽敬老禮金、國小裝設冷氣等民生議題，了無新意，草率了事、心不在市政、心在總統府。議員張斯綱則指出，施政報告內容幾乎是過去已發布的政策，再次照本宣科，看不出願景、整體規劃，柯剛從美國玩回來，之後還要拚總統、參加大甲媽祖繞境，呼籲柯開學了要收心。

柯︰工作時間絕對比任何縣市首長長

被罵無心市政，柯文哲昨早受訪表示，他從台大當醫生到現在，幾乎就是全年無休，昨早也是七點半準時工作，「坦白講，貼標籤就算了，我的工作時間絕對比任何縣市首長要來得長。」柯說，對他來講去繞境是還願，「你們認為台灣的首長全年無休，是這樣嗎？」他過去四年幾乎沒請過年假，也沒有放過假，假日也在上班。

不過，議員王世堅也反批，柯文哲在市長室成天想總統選舉、民調及網路聲量；柯瘋總統，「提籃子假燒金」，假借陪媽祖，作秀炒議題搭自己選總統的政治舞台，還帶一大群助理、隨扈，花人民納稅錢，應該向市民請假、道歉；媽祖絕對Ｋ他（柯），柯文哲那禮拜一定都會肚子痛、落屎！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/