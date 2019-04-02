〈台北都會〉《拉攏公教推實境秀》唯恐總統戰出局 柯文哲打游擊戰

2019-04-02

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕二○二○總統選戰還沒登場，藍、綠陣營初選已打得火熱。原本呼聲高的台北市長柯文哲近期聲勢疲軟，唯恐在總統選戰出局，傳出柯陣營有意推出實境秀，盼以最擅長的「空軍戰」重掌話語權，柯也私下積極拜會企業界，同時盤整行政資源，即起恢復退休公教族群的門票優惠，還將參加大甲媽祖遶境。學者解讀，柯文哲打的是游擊戰略，因為有曝光就有聲量，要完全邊緣化柯就會比較困難，因此柯以各種方式「積少成多」，增加聲量、廣結人脈，進可攻大位，退可守住和藍綠談判的籌碼。

挺柯？宣明智︰對的人有好政見 應支持

柯文哲先前自曝過年期間向聯電榮譽副董事長宣明智請益，被視為積極打通政商關係，鋪路二○二○總統大選。兩人昨一同出席北市警察局反毒活動，宣明智活動前受訪，被問到二○二○是否出來挺柯文哲？宣未正面回應，僅說「對的人有好的政見，大家都應該支持」。

2016年檢討非法定補助 取消軍公教半價

由於柯在二○一六年因檢討非法定補助相關政策，取消市府各場館軍公教門票半價優惠，如今卻以加強關懷退休人員為由，恢復軍公教優惠，外界解讀是為了討好公教人員。

搶攻宗教票 將參加大甲媽祖遶境

此外，堪稱網紅型政治人物開山鼻祖的柯文哲陣營，在其他政治人物也紛紛投入直播的情況之下，未來有意發展如「實境秀」的帶狀節目，盼重掌話語權，穩住最支持柯的年輕族群；而柯文哲也將在四月七日至十六日期間，請假參加大甲媽祖遶境，搶攻宗教票，柯營也正評估直播的可行性。

柯︰恢復軍公教優惠 沒額外撥預算

不過柯文哲昨受訪辯稱，恢復軍公教優惠是當時年金改革後，在市府中討論，「其實我們也沒有額外撥什麼預算，只是把市府場館的剩餘產能充分利用」。至於推出實境秀會不會變成柯Ｐ版「楚門的世界」，柯說，還不知道這計畫，但自己到哪攝影機都跟著，「有差嗎？」

文化大學廣告學系主任鈕則勳觀察，柯文哲近期動作看似雜亂無章，實則是一種游擊戰的概念，可以說是保溫，也可解讀為他感受到被邊緣化的危機，但最重要的是保持動態，因為聲量是相對的，加上局勢一直在變，柯如果不做任何動作，籌碼就會逐漸流失。

學者︰柯只要維持曝光 就有聲量

鈕則勳指出，柯聰明的地方在於，這條路走不通，他就會另闢蹊徑，反正只要能維持曝光，就會有聲量，如此一來，若想真的邊緣化柯，也有一定難度，如果韓國瑜不選，柯就有可能重回聲量第一寶座，反之也能走其他條路，例如最近傳出的「蔡柯配」，換言之只要能「蹭」到新聞熱度，或廣結人脈，在目前藍綠由誰出線都還不確定的情況下，柯只要不大失分就好。

台北市政府副發言人柯昱安補充說，很多人將柯文哲簡化為「網紅」，為了讓更多人了解柯在市政上做了哪些事，將拍攝、剪輯相關影片，每季六集，最快四月下旬上線。

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