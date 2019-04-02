〈台北都會〉金山「蹦火船」漁獲減 恐成絕響

2019-04-02

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金山區有全世界僅存四艘的「蹦火船」，因近年捕魚期縮短、漁獲銳減而導致虧損，傳出今年可能不出海，市議員張錦豪表示，「蹦火船」為了文化傳承而苦撐，被登錄為新北市文化資產的「蹦火仔」獨特捕魚技術有失傳危機，「蹦火仔」恐成絕響，他要求市府重視漁民的困境。

金山區漁會指出，「蹦火仔」捕魚技術是全國僅有，漁民利用電石或電土，加水產生乙炔，「蹦」的一聲瞬間點燃火炬，青鱗魚受到光的吸引，瘋狂跳出水面，漁民再以叉手網撈捕跳躍起來的青鱗魚，因點火時產生巨大的「蹦」聲響，故名為「蹦火仔」，這項特殊漁法只在夜間進行，大都在農曆四月後出海至中秋節前結束。

張錦豪表示，今年一月質詢時，他要求市府提出幫漁民購買捕魚所需的磺石、提高青鱗魚收購價，編列預算補助漁民至少兩個月出海展演的實質補貼，但市府僅回應盡量提高收購價從一公斤九元到十元，其餘沒下文。

張錦豪說，船主反映，以前最長可作業四個月，一個魚季，漁民可拿到三十萬元到三十五萬元，但四年前起，漁獲變少，去年最慘，風浪大魚群不靠近沿岸，漁民整個魚季只賺二萬多元。

市府漁業及漁港事業管理處澄清說，其中一艘「蹦火船」因產權問題而無法出海，其他三艘將於五月視天候狀況出海，二月邀船主及漁會協商，媒合食品加工廠，期望透過保證收購，穩定青鱗魚價格並開發加工產品。

市府文化局表示，「金山磺火捕魚蹦火仔」在二○一五年登錄為民俗文化資產，去年提報到文化部文化資產局申請登錄為國家級民俗，以爭取中央資源挹注。

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