〈台北都會〉4客運支援 基隆1550線不脫班了

2019-04-02

〔記者林欣漢、俞肇福／基隆報導〕由福和客運經營的基隆市到台北行天宮的1550線國道客運，因為脫班嚴重導致運能只剩四成，公路總局協調四家客運業者增派車輛支援，四家業者昨天派車，許多通勤族在表定時間順利搭上車；另外，基隆市公車608線的南新街往基隆車站，每天僅三班次不敷居民需求，從昨天起增加早上七點半、下午二點半各一班次，也受到居民歡迎。

1550路線屢被投訴不能刷悠遊卡、脫班嚴重等，在福和客運的經營權到期後，公路總局已重新評選由泰樂客運接手，但泰樂客運需要籌設期，預計暑假才能上路，這段空窗期仍由福和客運代駛。

立委蔡適應要求公路總局做好備援計畫，公路總局因此協調中興巴士、光華巴士、大都會客運、基隆客運四家業者，從昨天起共同支援1550路線，改善無車可搭的問題；蔡適應也要求公路總局檢討國道客運路線，有些不合時宜的過長路線應該檢討，把資源移到新興地區，開闢新路線滿足民眾需求。

另外，基隆市公車608南新街往基隆車站的路線，每天僅有三班次，不敷居民需求，市議員鄭文婷、韓世昱、前議員曾紀嚴接獲陳情後與公車處協調，公車處從昨天起，增加早上七點半從南新街開車，與下午二點半從基隆車站發車回南新街的車次，昨天早上七點半，608路線公車首度駛進南新街，受到居民歡迎，表示通勤更便利。

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