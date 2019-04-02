〈台北都會〉新北72處親子館 免費玩還可抽獎

2019-04-02

〔記者賴筱桐、周湘芸／新北報導〕兒童節暨清明連假快到了，新北市有七十二家公共托育中心附設免費使用的親子館，成為家長「遛小孩」的好去處，即日起至六月底，民眾帶○至六歲的幼童到親子館遊玩可累積點數，有機會抽中住宿券及家電等獎品；另外，新北市十三座國民運動中心也推出以兒童為主題的優惠體驗活動。

副市長吳明機昨天出席市府社會局舉辦的「新北親子幸福存摺集點大FUN送」活動，他表示，新北市的親子館在四月至六月也規劃「男性家長幸福陪伴場」主題活動，讓育兒不再是母親的專屬工作。

社會局長張錦麗表示，即日起至六月底到全市七十二家公共托育中心暨公共親子中心，家長憑寶寶手冊可領取「幸福存摺」，每到親子館一次可累積點數，集滿二十點可兌換主題活動免費券一張，存摺達到三十點有一次抽獎機會，獎品包括親子住宿券、家電、行李箱等，詳情可至「新北育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」臉書查詢。

新北市各親子館將於四月十四日、四月二十一日及四月二十八日辦理親子免費體驗活動，邀請市民帶著小寶貝一起玩樂。

新北市十三座國民運動中心也推出以兒童為主題的優惠體驗活動，也有靜態的ＤＩＹ手作及兒童劇觀賞活動，以及游泳、球類優惠體驗課程，詳情請至各運動中心官網及粉絲專頁查詢。

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