〈台北都會〉新北最長！ 30公尺彩虹樹藤溜滑梯啟用

2019-04-02

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市最長的溜滑梯啟用！位於三峽區的中山公園已有九十二年歷史，去年獲前瞻計畫補助，打造長達三十公尺的「彩虹樹藤溜滑梯」，吸引許多親子慕名而來，市長侯友宜昨天到場體驗，他直呼「溜得很過癮」，表示要在兩年內改造廿八座的特色公園。

中山公園斥資1500萬大變身

斥資一千五百萬元改造的中山公園，由中央補助三分之二經費，三峽區公所經建課長黃烟欽說，總長度三十公尺、高約十公尺的「彩虹樹藤溜滑梯」，外觀由七彩顏色與樹藤元素結合而成，公園內還有樹屋平台、旋轉盤、跑酷棧道及攀爬網等休憩設施，另外，公園一旁的三峽第一公墓預計十月完成遷葬，屆時會有更大面積的綠地。

將改造28座特色公園

侯友宜昨天體驗新北最長的溜滑梯，他笑說，溜得很過癮，彷彿回到童年，中山公園在不破壞地形的前提下，運用現有的高低差地理特徵進行景觀、遊具大改造，市府在未來二年內要改造新北市廿八座特色公園。

隨後，侯友宜也到三峽歷史文物館參觀，三峽區長陳文俊反映說，文物館有漏水以及多處破損，希望修繕，土地也與福安宮、清水祖師廟有重疊爭議，尚待解決，希望與林務局整合，打造歷史文物館文創園區。

侯友宜表示，三峽歷史文物館是市定古蹟，也是藝術家展演空間，場館會進行相關的修繕，隔壁有林務局辦公場所，希望中央協助搬遷，擴大打造成文創園區，由於部分土地為私人所有，將協調以購地或是土地容積移轉的方式來解決問題。

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