〈台北都會〉鶯歌車站周邊市地重劃 發展「步行城市」

2019-04-02

〔記者邱書昱／新北報導〕興建中的捷運三鶯線LB08站附近有鶯歌火車站，周邊是都市計畫倉儲區及尚未開闢的公共設施用地，新北市府城鄉發展局將透過約一．八公頃的公辦市地重劃來帶動地區發展；市長侯友宜昨天視察，他要求加速推動火車站前方的公、私有地立體化，並朝多功能方向發展，預計今年底與市民討論出共識。

1.8公頃朝多功能商辦方向

鶯歌火車站與捷運三鶯線LB08站距離約二百公尺，火車站前有機關用地、公園用地及鐵路用地尚未開闢，平面停車場低度使用，部分倉儲區仍為私人或台鐵局所有，出租做為倉儲批發使用的倉儲區。

城鄉局副局長汪禮國表示，此案由中央補助，將透過約一．八公頃的公辦市地重劃方式，以火車站、捷運站做為核心，發展「步行城市」，將公共設施集中，並利用倉儲區的轉型及旁邊的建國市場結合，今年年中起會以工作坊的方式，了解在地人對站前空間的想像，預計今年底之前進行都市計畫變更法定程序。

年底前完成都計變更程序

城鄉局開發管理科長楊恩捷指出，市地重劃的一．八公頃中，倉儲區占○．九公頃，將調整分區為商業區、住宅區，屆時透過市地變更重劃，市府拿到的回饋空間可以用來開闢公共設施。

立法委員蘇巧慧昨天到場關切，她建議將停車場設在捷運站及火車站中間， 方便民眾轉乘大眾運輸工具。

侯友宜表示，三鶯線預計二○二三年完工，三鶯線LB08站跟鶯歌火車站屆時將引進大量人潮，現在車站附近多是矮房子，為了因應城鄉局規劃將火車站前方的公、私有地朝向立體化、多功能商辦為目標，預計今年底聽取民意並達成共識，希望帶動鶯歌地區的繁榮發展。

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