〈北部〉宜蘭綠營基層 發起連署「蔡賴配」

2019-04-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨總統初選，前行政院長賴清德挑戰總統蔡英文，宜蘭多名縣議員、鄉代會主席等展開連署，還有親民黨縣議員陳傑麟「讚聲」，盼民進黨中央促成「蔡賴配」，贏得明年總統大選。

民進黨宜蘭黨公職包括縣議員、鄉鎮代表會主席、代表以及全國黨代表，共有廿八人簽下連署。連署召集人縣議員劉添梧說，蔡英文在民進黨最艱苦時擔任黨主席，不僅讓黨再起，還贏得總統大選，改革做很多，雖然有人不滿意，但卻是有氣魄的總統。

劉添梧認為，賴清德的民意滿意度高，與蔡英文搭配競選，才能發揮一加一大於二效果，蔡是現任總統，三年來堅守崗位力抗中國統戰，「蔡、賴配」合力競選，基層就沒有選邊站問題。

宜蘭縣議會民進黨團有十一名議員，目前僅劉添梧、吳宏謀、林麗、謝燦輝簽署連署書；昨天舉辦基層心聲表達，也只有劉添梧、謝燦輝到場；另，無黨籍縣議員楊順木、孫湯玉蕙也簽名支持，親民黨陳傑麟則到場加入連署行列。

陳傑麟說，台灣是主權獨立國家，應由台灣人做主，在原住民部落也有許多人希望「蔡賴配」，帶領台灣走出活路，他說的都是心裡話。

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