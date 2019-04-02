〈北部〉《花蓮》普悠瑪罹難老師作品 師生重新上色
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2019-04-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕去年因普悠瑪事故過世的花蓮縣社區大學美術老師林思容，生前多次義務性質用藝術創作讓社區角落亮起來！她八年前於花蓮第九支郵局圍牆的彩繪作品雖然褪色了，社區居民希望能留住作品，在美崙國中師生巧手下重新上色，讓作品再次繽紛鮮活起來，林思容的二姐見了感動不已，感謝大家讓妹妹的愛繼續延續。

圍牆彩繪褪色 美崙國中添色

林思容的二姊看到恢復色彩的壁畫，不禁眼眶泛紅，她說，妹妹全心全力為著社區美化努力，還要照顧高齡九十二歲的老母親，家人曾笑她說：「八十年才做得完的事，她拚命要在五十歲前完成」，每天連午覺都不睡為著社區忙碌，看到彩繪牆重現光輝，她很感動，不僅讓妹妹的精神繼續延續，也讓更多人看到花蓮的美好。

林思容生前主動參與社區美化

花蓮市民運里長林美靜哽咽說，與林老師相識十二年，她主動貢獻所長參與社區美化，除花蓮第九支郵局旁彩繪牆，還有里公廁外牆美化、地磚馬賽克拼貼及休閒小站入口意象等，她無私奉獻不收酬勞；此外也長年教導長者畫畫、手工藝，罹難消息傳出眾人不捨，她見郵局前彩繪牆已斑駁，遂發動里民及美崙國中師生重現。

美崙國中三年級學生慕祈說，之前得知林思容老師故事，帶著感情修補作品，不過圍牆長久風吹日曬，原先有點斑駁，在大家努力下，先清理後，再用三原色油漆盡量調成原本顏色，最困難地方是其中有塊粉紫紅色怎麼樣都調不出來，用了快一桶油漆才調出相近的豬肝色補上去，大概花了四天完成，很高興能參與這次活動。

  • 去年因普悠瑪事故過世的花蓮縣社區大學美術老師林思容喜愛在社區繪畫，花蓮市公所及美崙國中師生重新上色。（記者王錦義攝）

    去年因普悠瑪事故過世的花蓮縣社區大學美術老師林思容喜愛在社區繪畫，花蓮市公所及美崙國中師生重新上色。（記者王錦義攝）

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