〈北部〉《花蓮》普悠瑪罹難老師作品 師生重新上色

2019-04-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕去年因普悠瑪事故過世的花蓮縣社區大學美術老師林思容，生前多次義務性質用藝術創作讓社區角落亮起來！她八年前於花蓮第九支郵局圍牆的彩繪作品雖然褪色了，社區居民希望能留住作品，在美崙國中師生巧手下重新上色，讓作品再次繽紛鮮活起來，林思容的二姐見了感動不已，感謝大家讓妹妹的愛繼續延續。

圍牆彩繪褪色 美崙國中添色

林思容的二姊看到恢復色彩的壁畫，不禁眼眶泛紅，她說，妹妹全心全力為著社區美化努力，還要照顧高齡九十二歲的老母親，家人曾笑她說：「八十年才做得完的事，她拚命要在五十歲前完成」，每天連午覺都不睡為著社區忙碌，看到彩繪牆重現光輝，她很感動，不僅讓妹妹的精神繼續延續，也讓更多人看到花蓮的美好。

林思容生前主動參與社區美化

花蓮市民運里長林美靜哽咽說，與林老師相識十二年，她主動貢獻所長參與社區美化，除花蓮第九支郵局旁彩繪牆，還有里公廁外牆美化、地磚馬賽克拼貼及休閒小站入口意象等，她無私奉獻不收酬勞；此外也長年教導長者畫畫、手工藝，罹難消息傳出眾人不捨，她見郵局前彩繪牆已斑駁，遂發動里民及美崙國中師生重現。

美崙國中三年級學生慕祈說，之前得知林思容老師故事，帶著感情修補作品，不過圍牆長久風吹日曬，原先有點斑駁，在大家努力下，先清理後，再用三原色油漆盡量調成原本顏色，最困難地方是其中有塊粉紫紅色怎麼樣都調不出來，用了快一桶油漆才調出相近的豬肝色補上去，大概花了四天完成，很高興能參與這次活動。

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