〈北部〉退而不休 溫振琴教出30橋牌國手

2019-04-02

〔記者彭健禮、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府退休教育局長溫振琴，本身愛玩橋牌；他退休後，全心投入橋牌推廣，免費教導縣內學生玩橋牌，十四年來，培育出卅名橋牌國手，並在國際賽事大放異彩。溫振琴說，孩子透過橋牌技藝的訓練，學得的不僅是邏輯推理、臨場反應判斷及團隊合作，參賽、得獎固然可喜，但最主要它能開智慧，能從中學到一輩子受用不盡的人生道理。

六十六歲的溫振琴，十六歲接觸橋牌後，就愛上這項運動，年輕時也四處比賽交流。溫振琴說，退休前工作繁忙，但他每週四晚間，一定會到台灣中國石油公司苗栗探採事業部的橋牌社，來場牌藝切磋，就像「電池充電一樣」，打完之後，更有能量面對未來一週的挑戰。

對溫振琴而言，橋牌已成為生命中不可或缺的部分，退休後因友人知道他精通橋藝，請他幫忙指導小朋友，他想「反正也閒閒沒事」，遂一口答應。

「重拾教鞭」的溫振琴自掏腰包買教本、自製教材，在家裡免費指導四名國小學童，沒想到三個月後，參賽獲全國冠軍，此後慕名找他指導橋牌的人也就「沒完沒了」，愈來愈多親友拜託他教小孩橋牌，還曾因為人數太多，教室得移師到苗栗巨蛋體育館。

溫振琴無怨無悔的付出，十四年來培育了卅名橋牌國手，對他及學生而言，不僅是至高的榮譽，同時也打響「橋牌的家鄉在苗栗」名號。

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