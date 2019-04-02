〈北部〉苗栗12學生 進軍亞太橋藝賽

2019-04-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣十二名學生參加全國青少年代表隊選拔賽獲得冠軍，且包辦整個國家隊成員，即將代表台灣參加泰國曼谷舉辦的第二十三屆亞太青年橋藝錦標賽，苗栗縣長徐耀昌昨接見獲獎選手及教練，期勉選手們再接再厲，為台灣及苗栗爭光。

苗栗縣政府教育處長徐永鴻指出，苗栗縣國中體育班近年積極發展橋牌運動，在縣橋藝委員會及公益團體全力推展及教練溫振琴等人辛勤教導下，苗栗學子在全國賽及國際賽發光發熱。

徐永鴻說，這次出國參賽的選手中，除明仁國中三名學生，其他皆是明仁國中及竹南國中畢業校友，將代表國家參加世界亞太青年橋藝錦標賽U25青女組及U21青少年組比賽。

十二位選手有十人是越級參賽，將與世界各國的頂尖橋藝高手一較高下。其中就讀國立苗栗高中的黃羽榛、游宛庭、許雯硯、劉僖瓈及新竹女中方佑心、國立嘉義大學劉家伶等六人是上屆亞太青年橋藝錦標賽青少女組冠軍團隊，實力強勁；另外六名國手為就讀台大的蘇上瑄、淡大邱垂泯、苗栗高中朱逸彬及明仁國中學生張哲旻、張智煒、彭浩鈞。

這十二名選手今天將前往泰國參加比賽，徐耀昌昨天接見選手給予加油、打氣，也感謝學校團隊及教練辛勞付出，使苗縣橋藝愈發蓬勃發展，期許選手們發揮實力，為台灣及苗栗爭光。

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